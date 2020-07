Grave incidente sulla Corato-Trani: tre moto coinvolte, quattro i feriti

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio attorno alle 18.30 sulla provinciale 238, all'altezza del km 5+280,

Lo scontro, che ha coinvolto tre motociclette, è avvenuto nel tratto di strada rialzato, subito dopo il ponte dell'autostrada. Secondo una prima ricostruzione, le moto, in fase di sorpasso, si sarebbero urtate facendo perdere ai centauri il controllo dei mezzi. Quattro i feriti, tutti giovani, tre guidatori uomini, più un passeggero donna. Alcuni di loro sono finiti giù dal viadotto, nei terreni circostanti e sono caduti in basso di almeno un paio di metri.

I feriti sono stati trasportati in ospedale, due di loro in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi ma pare non siano in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il 118 di Trani con quattro ambulanze, la polizia locale di Trani, i Carabinieri, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco di Barletta e di Corato.

In aggiornamento.