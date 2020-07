Grave incidente sulla Corato-Trani, traffico rallentato

In collaborazione con www.ufficiopostale.com Telegramma di nozze? Alcuni esempi di frasi formali e amichevoli da scrivere

Un messaggio di augurio e congratulazioni è il modo migliore per esprimere i vostri sentimenti di gioia e partecipazione a una coppia in procinto di pronunciare il fatidico sì. Secondo il galateo, quando si è invitati a un matrimonio al quale non è possibile partecipare fisicamente,