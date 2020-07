È spirato Padre Bernardino Bucci, promosse l’inchiesta diocesana su Luisa Piccarreta

È spirato Padre Bernardino Bucci, frate cappuccino, già parroco a Trinitapoli.



Era nato a Corato, il 15 giugno del 1935. Nipote di Rosaria Bucci (1898-1978), discepola della Serva di Dio Luisa Piccarreta, ha collaborato con Suor Assunta Marigliano per la nascita dell’Associazione a Corato e per molti anni ne è stato Assistente Spirituale. Ha promosso fortemente l’apertura dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, virtù e fama di santità della Serva di Dio Luisa Piccarreta (1994-2005) ed è divenuto membro del Tribunale in qualità di Promotore della Fede. Ha mantenuto sempre viva la memoria della Serva di Dio e dei suoi scritti.

Domani alle 11.30, a Bari S. Fara, verranno celebrate le sue esequie. L’Associazione Luisa Piccarreta - Piccoli Figli della Divina Volontà di Corato si unisce alla preghiera dei Frati Cappuccini e alla Famiglia Bucci per chiedere al Signore che «Padre Bernardino possa essere accolto nel Seno del Padre dove la luce della Divina Volontà, che ha conosciuto e vissuto in terra, lo colmerà di ogni gioia e pace».