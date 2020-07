Scooter contro camion su via Castel del Monte, ferita una ragazza Copyright: CoratoLive.it

Una ragazza in sella a uno scooter è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale che si è verificato poco dopo mezzogiorno su via Castel del Monte.

Secondo quanto ricostruito, la moto aveva appena terminato di percorrere il cavalcavia e procedeva verso il centro abitato, quando si è scontrata con un camion, proveniente dalla direzione opposta, che stava svoltando a sinistra verso via Massarenti.

La giovane ha riportato lievi ferite ed è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata in ospedale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno regolato il traffico - intenso a quell'ora - ed effettuato i rilievi del caso.