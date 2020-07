Coronavirus: un nuovo caso nel Brindisino e un decesso a Lecce

Strage treni 12 luglio, oggi un minuto di silenzio in Senato

«Ricordare è importante, eppure ricordare non basta, metterci il massimo impegno affinché un incidente del genere non riaccada è un dovere di noi tutti». Lo afferma in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Bruna Piarulli commentando il minuto di silenzio osservato oggi nell’aula