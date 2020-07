Manca il personale, chiuso l'ufficio anagrafe di via Gravina

Tra le priorità della prossima amministrazione - probabilmente in cima alla lista - ci sarà quella ci capire come rimpinguare il numero dei dipendenti comunali.

L'organico, com'è noto da tempo, è risicato in ogni settore. Una situazione annosa che, evidentemente, ha una ripercussione diretta sui servizi forniti ai cittadini: meno pattuglie, meno manutenzione, meno sportelli.

È il caso, giusto per citare l'ultimo esempio in ordine di tempo, dell'ufficio anagrafe distaccato in via Gravina, nella palazzina che ospita anche la polizia urbana e i servizi sociali.

Dal 20 giugno scorso, lo sportello in questione è stato chiuso «provvisoriamente» per «esigenze d'ufficio», come si legge nel cartello affisso fuori dalla porta. Tradotto: manca il personale. L'unico dipendente distaccato nello sportello è infatti stato richiamato nell'ufficio centrale di piazza Cesare Battisti che, invece, ha mantenuto inalterata la propria operatività.

Al momento non è nota la data in cui l'ufficio di via Gravina verrà riaperto. Di sicuro, complice anche il periodo di ferie estive, lo sportello non tornerà operativo prima di agosto.