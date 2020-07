​Ragazzino in bici investito nel centro storico

Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'auto questo pomeriggio nel centro storico.



Lo scontro è avvenuto intorno alle 18 in piazza Di Vagno, all'incrocio tra via Luisa Piccarreta e via Roma.

In seguito all'impatto, il 13enne è finito a terra. Per soccorrerlo, sono intervenuti gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza.

Le condizioni del ragazzo non sarebbero gravi.

Sul posto, per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia locale.