Buoni spesa inutilizzati, Cannillo chiude il caso: «Siamo pronti a riemetterli sin da subito»

In riferimento alla mancata distribuzione dei buoni spesa affidati al Comune di Corato durante il lockdown, resa nota dalla missiva del coordinamento cittadino di Direzione Italia (cui poi ha replicato la Caritas cittadina) la società Maiora S.r.l, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, si rende disponibile a riemettere i buoni per l’intero valore e a renderli utilizzabili sin da subito in favore della comunità del Comune di Corato.



«Siamo rammaricati per l’accaduto - spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud - e non abbiamo esitato un attimo nel comunicare la nostra disponibilità a riemettere i buoni spesa».

Sin dalle primissime fasi dell’emergenza sanitaria Despar Centro-Sud ha avviato una serie di iniziative concrete a supporto del territorio, stanziando da subito i buoni spesa del valore di euro 2500 per i principali Comuni delle Regioni in cui è presente con le proprie insegne (Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar): un aiuto immediato e, soprattutto, tempestivo per le famiglie in seria difficoltà.

«Ci auguriamo che questa emergenza - conclude Pippo Cannillo - possa avere fine nel più breve tempo possibile affinché l’economia possa ripartire e offrire nuove opportunità a tutti. Noi continueremo a fare tutto il possibile per la nostra gente perché vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per il nostro territorio, verso il quale ci sentiamo responsabili».