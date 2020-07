Fervono i preparativi per la kermesse musicale targata "Battiti Live" che quest'anno si svolgerà ad Otranto. Per sei puntate, la città salentina farà da scenografia all’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che per il quarto anno consecutivo, a partire dall’ultima settimana di luglio, sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 oltre che su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba, Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play.

Se da un lato il palco principale resterà sempre il Castello Aragonese della perla adriatica, nel corso di ciascuna puntata sarà la musica del Battiti Live a raggiungere numerose altre città, 15 per la precisione, nelle quali, in location altrettanto suggestive, si esibiranno diversi artisti del cast.



Ed è quello che è successo ieri al Castel del Monte dove, a sorpresa, è spuntato Piero Pelù: il cantante ha allestito un set proprio a ridosso del portone d'ingresso del maniero federiciano, dove ha girato uno dei video che sarà inserito nella nuova edizione di Battiti Live.

«Se in questa estate surreale, per evidenti ragioni, il grande pubblico non potrà raggiungerci ad Otranto, allora saremo noi a cercare di portare la musica in diverse città, con tempi e modi diversi e adeguati alle circostanze dell’estate 2020, per poi con la televisione, la radio, il web e i social connettere il Paese nel nome della musica» ha detto il presidente di Radionorba, Marco Montrone.