Ritorno in classe post Covid: 230mila euro per adeguare gli spazi delle scuole coratine

Tra i punti interrogativi più grandi in seguito all'emergenza Covid c'è sicuramente la ripresa dell'anno scolastico.

In Puglia la data del ritorno in classe è stata già fissata (24 settembre), ma resta ancora da capire se e quanto gli edifici scolastici dovranno adeguare i propri spazi per rispettare le norme relative all'accoglienza di studenti e docenti.

Per questa finalità il Comune di Corato riceverà dal Ministero 230mila euro per «realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19».

Ora a stretto giro, dopo aver recepito le necessità dalle scuole cittadine, il Comune dovrà quindi comunicare al Ministero come intende spendere questi soldi.



I fondi arrivano dall'avviso pubblico del 24 giugno del Ministero della Pubblica Istruzione per l'assegnazione di Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – FESR - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".