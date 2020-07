Coronavirus: solo un nuovo caso ma è di un residente fuori regione

Tre coratini coinvolti in un incidente stradale nel brindisino

Tre coratini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla complanare Sud della Appia (Ss7), poco dopo Mesagne. Per cause ancora in via di accertamento, la Fiat Idea sulla quale erano a bordo si è scontrata con una vecchia Fiat 126, guidata da un 80enne