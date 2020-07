Auto fuori strada su via Castel del Monte

Un'auto distrutta, ma nessuna conseguenza troppo seria per il conducente. È il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato intorno alle 13.30 di oggi su via Castel del Monte, nei pressi dello svincolo per Torre Palomba.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia locale, il veicolo - una Fiat Multipla condotta da un uomo di Corato - è uscita di strada senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Ingenti i danni per l'auto. Come detto, fortunatamente solo lievi ferite per il conducente.

Il sinistro, in ogni caso, ripropone la questione della pericolosità di quel tratto di strada che i veicoli percorrono spesso a grande velocità e lungo il quale la segnaletica stradale non abbonda.