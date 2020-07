Video Lottery nel mirino della Finanza: vasta operazione in provincia di Bari

Il bollettino della Regione Coronavirus, altri 3 nuovi casi in Puglia. Uno nel Barese

Sono 4. 536 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3. 880 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 111. Tre i contagi emerso oggi - uno residente in provincia di Bari, uno in provincia BAT e uno in provincia di Lecce - dai 1.