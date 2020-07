Guardano Sassuolo-Lecce senza abbonamento: ispettore Sky coratino aggredito in un circolo

Aggredito e rapinato mentre verificava la regolarità della trasmissione di una partita di calcio. È finita nel peggiore dei modi una normale serata di lavoro per un ispettore Sky di origine coratina.

Sabato scorso, mentre si stava giocando la gara Sassuolo-Lecce, l'ispettore si è recato in un circolo privato di Squinzano per verificare la regolarità dell'abbonamento alla piattaforma televisiva che stava trasmettendo la partita.

Secondo alcune testimonianze, l'ispettore avrebbe scattato alcune foto per comprovare l’uso illecito dell’abbonamento. Mentre era in corso l'accertamento, tre giovani presenti nel circolo avrebbero però aggredito l'ispettore, strappandogli di mano il cellulare per cancellare le immagini.

Il coratino ha quindi avvisato i carabinieri della stazione di Trepuzzi che si sono recati sul posto e hanno identificato i presunti autori del fatto. I tre sono così finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina in concorso. Il cellulare è invece stato recuperato e restituito al proprietario.