​L'Onda d'urto non si ferma. La prevenzione riparte dalla tiroide

L'Onda della prevenzione non si ferma. Pur con tutti i limiti imposti dalle misure anti Covid, continuano le attività dell'associazione "Onda d'urto - uniti contro il cancro - Corato".

Sabato scorso, nel primo “weekend della prevenzione” organizzato nella sede di via Verdi, sono state effettuate ben 50 ecografie alla tiroide.

«A 3 pazienti sono stati scoperti noduli che necessiteranno approfondimenti diagnostici» spiega il dr. Fabio Quinto che ha effettuato gli esami. «Uno di questi è un uomo, a dimostrazione che, pur se più raramente, anche gli uomini possono avere problemi tiroidei».

L’associazione - nata nel 2016 con l’impegno di far luce sui casi di tumori in città e chiedere all'amministrazione comunale l’istituzione del registro tumori e del profilo pubblico della salute e attualmente presieduta dal cardiologo Francesco Antuofermo - punta sulla prevenzione sin dai suoi primi mesi di attività.

«Quest'anno però, in seguito all'emergenza Covid - afferma Paolo Torelli, consigliere di Onda d'urto Corato - non potendo creare eventi con assembramenti, abbiamo dovuto rinunciare ad organizzare iniziative più grandi come quella normalmente svolta nel parco comunale o nella piazza antistante il teatro, in cui venivano effettuate più visite specialistiche in contemporanea. Sono state annullate anche iniziative collaterali come la biciclettata della salute che lo scorso anno ha fatto tappa al depuratore e all'elettrodotto di via Massarenti. Abbiamo quindi pensato di organizzare singole giornate nella nostra sede, con l'aiuto di amici medici che si prestano a fare visite.

Il prossimo appuntamento - aggiunge Torelli - è già fissato per venerdì pomeriggio prossimo, quando inizieranno delle visite per offrire sedute di benessere psicologico a sostegno di chi affronta una malattia oncologica e dei familiari. Sarà la psicologa e psicoterapeuta Daniela Mastromauro a tenere colloqui personali gratuiti con chi ne farà richiesta».

Non saranno prese in considerazione purtroppo richieste di colloquio per casi di ansie e depressioni post covid e quarantena. È possibile prenotare la propria seduta in privato sulla pagina Facebook dell'associazione.

A settembre invece, sempre nella sede di via Verdi, verranno effettuate ulteriori visite specialistiche, tra cui ecografie alla tiroide, ai vasi carotidei, seno e addome; visite ginecologiche e urologiche, dermatologiche e nutrizionistiche ed esami del sangue. In collaborazione con alcuni centri radiologici verranno effettuate anche mammografie e densitometrie.