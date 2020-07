Tre coratini coinvolti in un incidente stradale nel brindisino

Tre coratini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale questa mattina sulla complanare sud della Appia (Ss7), poco dopo Mesagne.

La Fiat Idea sulla quale erano a bordo si è scontrata con una vecchia Fiat 126, guidata da un ottantenne di Mesagne per causa ancora in via di accertamento. L'anziano è stato trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso mentre i tre coratini sono stati soccorsi dai mezzi del 118. Per loro solo ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, una volante della Polizia e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Si indaga sulla dinamica del sinistro.