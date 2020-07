Violento nubifragio, strade allagate. Albero cade sulle auto in via Carellario da Napoli Copyright: CoratoLive.it

Ormai è una regola: ogni pioggia particolarmente abbondante provoca in città allagamenti e disagi. E il nubifragio che si è abbattuto su Corato oggi all'ora di pranzo non ha fatto eccezione.

Diverse le strade in cui il livello dell'acqua ha superato i marciapiedi.

Particolari disagi in via Carellario da Napoli, nella zona di via Andria, dove il maltempo ha spezzato il tronco di un grande albero. I rami, cadendo, sono finiti su alcune auto in sosta.

Per fortuna in quel momento la strada era deserta e nessuno si è fatto male. Sono stati registrati solo alcuni danni ai veicoli.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato per rimuovere la parte dell'albero caduta e mettere in sicurezza la zona.