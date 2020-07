Battaglia legale per l'edificio in via San Vito: il Comune ricorre al Consiglio di Stato

Si arricchisce di un nuovo capitolo la querelle legale tra l'azienda Green Building srl e il Comune di Corato, riguardo la costruzione di un edificio in via San Vito di cui avevamo già parlato nel febbraio scorso. L'azienda costruttrice, a gennaio, aveva vinto il ricorso al Tar Puglia che aveva di fatto bocciato la posizione del Comune. Una sentenza definita "notevole" che farà scuola.

Come riportato sull'albo pretorio nella giornata del 26 giugno scorso, il Comune ha deciso di proporre appello avverso la sentenza n.58/2020, davanti al consiglio di Stato. Per il Comune sarà l'avvocato Michele Dionigi a impugnare la sentenza davanti al giudice.

I fatti in breve. A fine 2017 la Regione Puglia adotta il Ret (Regolamento Edilizio Tipo). I Comuni non ancora allineati (tra questi c'è Corato), devono rifarsi al regolamento regionale. Sul nodo che riguarda le superficie accessorie si scontrano la Green Building e il Comune. Nel giugno 2018 l'azienda presenta la Scia attenendosi al Ret regionale e comincia il lavori. A gennaio dell'anno seguente l'ufficio tecnico del Comune riscontra un vizio di sostanza dicendo che la Green Building avrebbe dovuto considerare il regolamento comunale e il 13 febbraio annulla la Scia rendendo - difatti - il palazzo abusivo. Dopo aver avuto parere positivo anche dalla Regione, per evitare l'abbattimento, l'azienda ricorre al Tar. Il Comune si limita a confermare l'ordinanza di annullamento della Scia. Il 21 gennaio 2020 il Tar Puglia dà ragione alla Green Building ma la battaglia legale non è ancora finita.