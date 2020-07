​Aic, parla Squeo: «Gestione comunale pessima, gli imprenditori si uniscano per il bene della città»

«Corato è da due anni senza amministrazione e la gestione delle attività è spaventosa, non ci sono né dirigenti né funzionari. Non possiamo aspettare ancora per ricadere negli stessi errori del passato: per una realtà imprenditoriale come quella di Corato, fiore all’occhiello della provincia di Bari, è inconcepibile assecondare le deludenti logiche di potere che la città ha subito in passato».

Non ha peli sulla lingua Franco Squeo, presidente dell’Aic (l'associazione imprenditori coratini) intervenendo sul dibattito politico appena iniziato e dando il suo parere sulla pesante situazione che la città vive ormai da troppo tempo.



Per Squeo sono molte le insufficienze della gestionale comunale, a partire dalla precarietà della zona industriale.

«La stato in cui versa fa paura» tuona il presidente. «Noi imprenditori coratini andiamo avanti un po’ tutti “senza strade”. Viviamo una realtà imprenditoriale che è in grave difficoltà. Il Pug (piano urbanistico generale) è stato abbandonato da anni, quindi in caso di ampliamento urbanistico non si sa come organizzarsi. C’è un tragico abbandono delle zone industriali e negli anni non sono state avanzate ipotesi di attività di lavori ordinari e straordinari di infrastruttura; quel poco che si è programmato non ha avuto poi alcuna attuazione pratica».

Le questioni in sospeso che la futura amministrazione dovrà affrontare saranno il banco di prova su cui saggiare il valore del prossimo sindaco e dei suoi consiglieri: «Occorre fare un’analisi della realtà in cui ci troviamo a livello di risorse umane e finanziarie e in tema di amministrazione. Tutti argomenti ormai finiti nel dimenticatoio» prosegue.

«Servono coalizioni forti e un programma che punti al bene comune. Al bando i personalismi, bisogna creare squadre di lavoro con un obiettivo comune piuttosto che preoccuparsi continuamente di portare a casa i voti, altrimenti non si va da nessuna parte. Anche i consiglieri vanno selezionati con cura anziché introdurre nella giunta il personaggio politico di turno, buono a nulla, che serve solo a creare consensi.



Gli imprenditori devono avere un ruolo attivo e collaborativo con l’amministrazione attraverso partecipazioni in commissioni e consulte, per far nascere politiche adeguate alle esigenze del territorio. Anche Confindustria va coinvolta di più nelle consulenze, entrando nel merito delle questioni.

Se non ci mettiamo insieme è la fine: c’è chi si è impegnato a creare divisioni tra gli imprenditori coratini - conclude Squeo - ma ora è tempo di unirsi per il bene comune del territorio».