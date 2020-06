Mercato, il commissario agli ambulanti: «Sul trasferimento tutti concordi. A breve nuovo incontro»

Dopo la protesta della sigla sindacale CasAmbulanti che ieri ha bocciato la nuova collocazione del mercato nella zona 167, arriva la replica del commissario straordinario, Paola Bianca Maria Schettini, secondo la quale il trasferimento temporaneo è stato definito «con il parere concorde di tutti. A breve convocherò nuovamente tutte le Associazioni ed i Sindacati di categoria al fine di valutare eventuali proposte migliorative».

«Appare opportuno precisare - spiega il commissario - che, prima del riavvio del mercato, in data 19 maggio 2020, si è tenuta una riunione tra l'Amministrazione e le Associazioni di Categoria per presentare una proposta di progetto redatto dall'Ufficio Tecnico d'intesa con la Polizia. Municipale, finalizzata alla riapertura del mercato nel rispetto delle condizioni imposte dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Puglia nn. 235 e 237 rispettivamente del 14 e del 17 maggio scorso e dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020.



Tenuto conto che alle Amministrazioni comunali, tra l'altro, sono stati imposti i seguenti adempimenti: "ridefinire il layout dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di m. 2.40 in caso di percorso unidirezionale e di m.. 3.80 in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia".

La precedente collocazione del mercato non consente di assicurare le suddette condizioni né il contingentamento degli ingressi, la vigilanza degli accessi, la distanza di sicurezza tra i banchi di vendita e di evitare gli assembramenti e si è, quindi, proposto di spostarlo in Via Prenestina - Via Casilina - Via Gravina fino all'area antistante lo stadio comunale, dove sarebbero stati collocati gli ultimi banchi di vendita, prima dell'uscita dal mercato. Alle Associazioni presenti all'incontro è stato ribadito che si trattava di spostamento temporaneo legato al periodo dell'emergenza COVID-19 e che la nuova sistemazione avrebbe consentito l'esercizio contemporaneo dei 192 banchi di vendita senza ricorrere al ridimensionamento del numero di operatori né degli spazi loro assegnati; evitando, peraltro. l'alternanza nell'occupazione delle aree.

La proposta è stata ampiamente discussa e valutata dai presenti e, a fronte di pareri discordanti, è stato rivolto l'invito ad istituire, nell'immediato, un tavolo tecnico tra le Associazioni ed il Comune, per valutare eventuali risoluzioni. Tale proposta non è stata accolta per l'indisponibilità di alcune Associazioni ed in considerazione dei tempi tecnici che la stessa avrebbe richiesto. Corre l'obbligo segnalare che nella riunione è stato più volte evidenziato che, in considerazione del blocco totale delle attività lavorative determinato dall'emergenza COVID-19, il "temporaneo" trasferimento del mercato era dettato dall'immediata esigenza di far ripartire le attività contemperando i due diritti fondamentali alla salute pubblica ed al lavoro. La riunione si è conclusa, quindi, con il parere concorde di tutti, Associazioni e Sindacati di categoria, compresi alcuni operatori titolari di stalli presenti in sala, con l'impegno a riaprire il mercato settimanale il 30 maggio 2020 nello spazio individuato.

Su loro richiesta, alcuni venditori sono stati ricevuti il 1 giugno e in quella sede hanno esposto le loro perplessità sulla collocazione dei banchi previsti in via Gravina, zona antistante lo stadio comunale ed anche in questa riunione si è addivenuti ad una mediazione secondo la quale l'Amministrazione si impegnava a collocare dei new jersey a protezione di alcuni banchi prospicienti via Gravina e a trasferire in altre postazioni. resesi libere nel corso della mattinata del 30 maggio, 6 operatori da sorteggiare in loco. Nella giornata del 6 giugno. nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL, alcuni stalli precedentemente collocati nei pressi della R.S.S.A. "Casa Alberta", sono stati risistemati in spazi precedentemente lasciati liberi da ingombri. Tale nuova sistemazione non ha compromesso la circolazione veicolare oltre l'area destinata all'attività mercatale.

Nelle tre giornate in cui sì è svolto il mercato settimanale, il Comando Polizia Locale ha garantito la vigilanza con la presenza di proprio personale che si è occupato essenzialmente di: orientare gli operatori commerciali verso il nuovo stallo assegnato; far rispettare i principi anti COVID come il divieto di assembramento, uso dei dispositivi individuali sia da parte degli operatori commerciale che da parte degli avventori, far rispettare il contingentamento degli avventori; coordinare la presenza delle Associazioni di Volontariato nell'area mercatale; controllare le assegnazioni stabilite, registrando presenze e assenze; presidiare tutta l'area del mercato in tutto l'arco della mattinata al fine di evitare eventuale disordine pubblico. Inoltre, tramite alcune Associazioni di Volontariato, incaricata dalla Protezione Civile comunale, si è provveduto a distribuire gratuitamente le mascherine agli avventori che ne erano privi.

In un'ottica di leale collaborazione, l'Amministrazione comunale, a breve, convocherà nuovamente tutte le Associazioni ed i Sindacati di categoria al fine di valutare eventuali proposte migliorative, nel rigoroso rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da coronavirus, imposte dalle ordinanze regionali».