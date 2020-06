I fedeli alla Curia: «Perché non riprendono le celebrazioni nella cappella del cimitero?»

«Manifestiamo il nostro rammarico per la non ripresa delle celebrazioni eucaristiche presso la cappella del cimitero di Corato e ci domandiamo il perché».



A parlare sono i fedeli della comunità della cappella del cimitero di Corato che hanno scritto una lettera aperta indirizzata alla Curia di Trani per chiedere la ripresa delle messe.

«Da ormai oltre 4 anni - scrivono - grazie all'impegno del sacerdote don Giuseppe Tarricone, con la collaborazione di volontari laici, la parrocchia era "rinata", donando a noi fedeli praticanti il culto dell'adorazione dei defunti, l'illusione di condividere il momento della Santa messa con i nostri cari e di sentirci a loro vicini, anche attraverso la celebrazione delle funzioni all'interno dello stesso cimitero, con via crucis lungo i viali e benedizione delle cappelle.

Ora, rivedere quella Chiesa vuota, silenziosa e non più animata da tutti coloro che, come noi, prima o dopo la visita ai propri cari, entrava per assistere alla Santa Messa, o per trovare conforto nella Parola Del Signore, ci riempie di dispiacere e sconforto, nonché di delusione e sfiducia nelle Autorità...

Chiediamo, pertanto, alla Curia di Trani che, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza Covid, vengano riprese le celebrazioni eucaristiche e tutte le attività connesse, affinché non venga vanificato l'impegno sino ad ora profuso dal sacerdote e da tutta la comunità parrocchiale, nel dare senso e vita alla cappella cimiteriale. Auspichiamo - concludono - una pronta ripresa per il bene della comunità».