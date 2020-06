Dal 3 giugno abolita la quarantena, ma chi arriva da fuori regione deve autosegnalarsi

Nuova ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relativa agli obblighi di segnalazione per chi arriva in Puglia.



Come previsto, è stata abolita la quarantena obbligatoria, ma, «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19», il provvedimento dispone «con decorrenza dal 3 giugno, che tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati segnalino lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia; dichiarino il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano; conservino per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

È esclusa l’applicabilità della misura per gli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

In pieno spirito di collaborazione - aggiunge la Regione - è vivamente consigliato di scaricare l'app “Immuni”».

Qui il testo completo dell'ordinanza.