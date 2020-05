Il commissario straordinario: «La movida è vietata»

Anche se, al momento, la situazione relativa ai contagi appare tutt'altro che critica, ieri la città è stata scossa dalla morte di un suo concittadino a causa del Coronavirus. Una notizia tragica che deve ricordare a tutti come il virus non sia scomparso, ma debba essere considerato ancora un pericolo. Eppure, a guardare i comportamenti di molti - soprattutto tra i giovani - pare che il Covid 19 sia sparito.

Assembramenti, distanza annullate e mascherine sotto il mento la fanno da padrone. A questo proposito, giunge il richiamo del commissario straordinario, Paola Bianca Maria Schettini che, senza mezzi termini, ricorda: «La movida è vietata».

«L'inizio della fase 2 dell'emergenza Covid 19, con l'apertura di alcune attività e la possibilità di uscire per incontrare parenti e amici, ha fatto registrare, purtroppo, un incremento ingiustificato di persone per strada, a volte prive di dispositivi di prevenzione, con particolare riguardo nelle ore serali da parte dei giovani» scrive la dott.ssa Schettini.

«Nel rammentare che tutti gli assembramenti continuano ad essere vietati, mi appello al senso di responsabilità di voi tutti ed in modo speciale di voi giovani che avete dimostrato, fino ad ora, di accettare con maturità le restrizioni imposte dall'epidemia da Coronavirus. Comprendo la vostra voglia di uscire e di incontrare finalmente i vostri amici, ma vi chiedo di farlo con moderazione e adottando tutte le misure di sicurezza che la situazione richiede, a salvaguardia della salute vostra e di tutti i cittadini.

Non vanifichiamo gli sforzi fatti e i risultati ottenuti. Rivolgo un appello anche ai genitori, affinché vigilino sui loro figli, nella consapevolezza che il controllo non può essere demandato unicamente alle Forze dell'Ordine che già operano alacremente sul territorio. Sentiamoci tutti coinvolti nell'adottare ogni precauzione e diamoci una mano affinché non si debba essere costretti a ritornare a restare chiusi in casa. Facciamo in modo, invece, che si possa uscire al più presto da questa situazione».