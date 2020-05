Coronavirus, 13 nuovi casi in Puglia. Un positivo e nessun decesso nel Barese

Il mercato settimanale riparte il 30 maggio e si sposta tra via Prenestina e via Gravina

​L'attuale sede non è sicura. Lo spostamento in via Prenestina, via Casilina e via Gravina​ sarà limitato alla durata dell’emergenza, fissata al 31 luglio. Gli alimentari restano in via Santa Maria​