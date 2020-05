Fase 2 e ripartenza economica: le risposte del Rotary in diretta

Siamo alla fase 2 dell’emergenza Covid-19. Tra mille difficoltà e con una grande ed inderogabile attenzione alle condizioni di sicurezza, si vuole far ripartire il sistema socioeconomico. Sono state definite alcune importanti misure di agevolazioni in favore delle imprese e dei cittadini ma, nonostante il grande impegno di risorse pubbliche, si discute molto della loro tempestività ed efficacia.

I Rotary Club di Bisceglie e di Corato, con il contributo dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani e dell’Associazione imprenditori coratini, vogliono contribuire a rispondere ad alcune domande d'attualità: quali sono gli effetti concreti (immediati e di breve-medio periodo) del Covid-19 sulla realtà produttiva del nostro territorio? Quali sono gli interventi previsti dal Governo centrale e regionale per sostenere la struttura economico-finanziaria dell’impresa? Quali risultati sono attesi ed in che tempi? Qual è la percezione di tali misure da parte del mondo imprenditoriale del territorio ? Quali sono le speranze e le azioni degli imprenditori per ripartire in modo efficace?

Caterina Bruni, Presidente del Rotary Club Bisceglie, e Antonio Papagni, Presidente del Rotary Club Corato, invitano quindi tutti gli interessati ad una interessante conversazione sul tema che avrà luogo giovedì 14 maggio alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook Rotary Bisceglie.

Parteciperà alla diretta Sergio Sernia, Governatore del Distretto Rotary 2120-Puglia e Basilicata.

Moderati da Giuseppe Di Liddo, Past President e Istruttore del Rotary Club Bisceglie, interverranno Antonello Soldani, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani e Franco Squeo, Presidente dell’Associazione Imprenditori Coratini e Amministratore della Fas Spa. Concluderà l’incontro Pierpaolo Sinigaglia, Assistente del Governatore.