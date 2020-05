Inseguimento da Corato a Spinazzola: bloccate tre persone in fuga

Da alcuni giorni erano stati segnalati tre uomini che, a bordo di un veicolo, si aggiravano nei pressi di ville rubando le auto dei proprietari e dei contadini impegnati nei lavori. E ieri un'auto "sospetta" è stata intercettata dalle pattuglie della Vigilanza Giurata nelle campagne di Corato, in zona Bosco Comunale.

Le guardie si sono affiancate agli occupanti dell'auto e li hanno invitati ad attendere la volante del Commissariato di Polizia subito informato dalla centrale operativa. Il conducente del veicolo, informato dell’arrivo della Polizia, ha però subito accelerato e si è diretto velocemente verso Castel del Monte.



Di lì è iniziato un pericoloso inseguimento a forte velocità, mentre le guardie giurate hanno avvertito anche i Carabinieri, mantenendo attivo il collegamento. L’operatore del 112, costantemente informato del percorso, è così riuscito a far convergere in supporto pattuglie dei Carabinieri da Minervino Murge e Spinazzola, oltre a una volante della Polizia Stradale.

Giunti a Spinazzola, il veicolo è stato bloccato e gli occupanti sono stati affidati ai Carabinieri che li hanno condotti in caserma per gli accertamenti di rito.

«Purtroppo le nostre campagne e le zone residenziali, in questo periodo, sono oggetto di continui assalti di gruppi di malavitosi che rubano mezzi agricoli e autovetture ai contadini impegnati nei lavori» commenta il presidente della Vigilanza Giurata, Antonio Longo. «È giusto rimarcare l’importanza del coordinamento che è stato veramente efficace. Purtroppo non c’è altro da fare che presidiare il territorio per salvaguardare chi ci abita e lavora in un momento di grande difficoltà per i cittadini alle quali si aggiungono i danni procurati da questa delinquenti per i quali, non ci stancheremo mai di chiederlo, ci vogliono provvedimenti molto, ma molto, molto severi e soprattutto rapidi. La sfrontatezza di questi malavitosi è giunta a punto di non ritorno».