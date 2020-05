​Coronavirus, oggi 49 casi in Puglia. Lopalco: «Sono code di focolai già sotto osservazione»

Salgono a 4.245 i casi accertati di Covid-19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 1.004 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono quindi 2.800.

Sono 49 i nuovi contagi, emersi dai 1.852 test effettuati nella regione, così suddivisi: 29 nella provincia di Bari; 0 nella provincia Bat; 3 nella provincia di Brindisi; 10 nella provincia di Foggia; 2 nella provincia di Lecce; 2 nella provincia di Taranto. Per 3 casi è in corso di attribuzione la provincia di provenienza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

«L'aumento relativo del numero di casi oggi registrati in Puglia - spiega il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia - fa riferimento a code di focolai già sotto osservazione principalmente in provincia di Bari: si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi. Non risulta, nonostante l'aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale. La curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno ad una media giornaliera di circa 20 nell'ultima settimana ed è da più di un mese in continua diminuzione. Si raccomanda tuttavia di mantenere elevato il livello di attenzione nel rispetto delle regole e nei comportamenti».



A Corato sinora sono stati accertati 8 contagi, 7 dei quali si sono "negativizzati". In città, dunque, rimane soltanto una persona attualmente positiva, dato compatibile con il bollettino epidemiologico regionale odierno (disponibile cliccando qui), che inserisce la nostra città tra quelle in cui il numero di persone attualmente positive è compreso tra 1 e 5.

Sono stati registrati 3 decessi: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 72.796 test. I 4.245 sono così divisi: 1.362 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 600 nella provincia di Brindisi; 1.098 nella provincia di Foggia; 502 nella provincia di Lecce; 270 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.