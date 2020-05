Violento tamponamento sulla Bisceglie-Corato. Si ribalta un furgone

Fase 2: riprendono ricoveri, visite ambulatoriali, esami e prestazioni non urgenti

cronaca

Ricoveri, visite ed esami ripartiranno previo appuntamento telefonico. Priorità ai pazienti in lista di attesa in base a patologia e condizione clinica. In tutte le strutture rigide misure per distanziamento, igiene mani e dpi