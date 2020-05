​Coronavirus: oggi solo 9 casi in Puglia, ma ci sono 5 decessi

Salgono a 4.153 i casi accertati di Covid-19 in Puglia. In totale sono 779 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono quindi 2.945.

Sono 9 i nuovi contagi, emersi dai 724 test effettuati nella regione, così suddivisi: 6 nella provincia di Bari; 0 nella provincia Bat; 0 nella provincia di Brindisi; 2 nella provincia di Foggia; 0 nella provincia di Lecce; 1 nella provincia di Taranto.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

In città sinora sono stati accertati 8 contagi - 7 dei quali si sono "negativizzati". A Corato, dunque, rimane soltanto una persona attualmente positiva, dato compatibile con il bollettino epidemiologico regionale odierno (disponibile cliccando qui), che inserisce la nostra città tra quelle in cui il numero di persone attualmente positive è compreso tra 1 e 5.

Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 67.167 test. I 4.153 casi positivi totali sono così divisi: 1.328 nella provincia di Bari; 379 in provincia di Bat; 582 nella provincia di Brindisi; 1.070 nella provincia di Foggia; 497 nella provincia di Lecce; 265 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 23 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.