Gli rubano il motocarro, agricoltore si aggrappa al veicolo. Poi i vigilantes sventano il furto

Aveva appena terminato la sua giornata di lavoro quando, all'improvviso, mentre stava caricando la motozappa sul suo motocarro e si stava accingendo a chiudere il cancello del podere, un malvivente si è avvicinato e gli ha rubato il veicolo.

Protagonista della disavventura è un agricoltore coratino, proprietario di un terreno in zona “Bosco Comunale”.

L'uomo non è però rimasto inerme dinanzi al furto. Disperato, il bracciante si è aggrappato al motocarro nel tentativo di fermare il ladro ed è stato trascinato per alcuni metri.

Le urla del contadino hanno per fortuna attirato l’attenzione di una pattuglia della Vigilanza che in quel momento si trovava nelle vicinanze. La guardia giurata ha avvertito la Centrale operativa e si è posta all’inseguimento del motocarro verso via Castel del Monte. Il malvivente, vistosi inseguito, ha abbandonato il veicolo sulla carreggiata ed è fuggito salendo a bordo dell’auto del suo complice che lo attendeva in un viale adiacente.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per le incombenze di rito.