Fase 2, il Commissario: «Non vanifichiamo i risultati ottenuti con il sacrificio di tanti»

A seguito della riapertura del Cimitero comunale, per venire incontro alle richieste e alle esigenze di alcuni cittadini, è stata disposta anche l’apertura dell’ingresso laterale ubicata su via Vecchia Barletta-lato Corato, riattivando il servizio navetta interno che sarà funzionante dalle ore 8 alle ore 11.45 nelle giornate di martedì, sabato e domenica e dalle ore 16 alle ore 17.45 il giovedì, per consentire a coloro che ne avessero bisogno di raggiungere le tombe dei propri cari.

Si ricorda, inoltre, che i visitatori hanno l’obbligo di indossare mascherina e guanti e dovranno evitare gli assembramenti, mantenendo tra loro la distanza di almeno un metro.

Il Commissario straordinario e tutta l’Amministrazione comunale porgono «un particolare ringraziamento alla ditta FAS per l’encomiabile dono di 800 mascherine che saranno messe a disposizione della Protezione civile e della polizia locale di Corato. È questo un gesto di solidarietà che va apprezzato unitamente a tutte le altre iniziative che sono state messe in campo per contribuire ad affrontare nel miglior modo possibile questo momento di emergenza.

A tal proposito, nel ringraziare tutta la cittadinanza per il senso di responsabilità dimostrato sino ad ora, con la partenza della così detta Fase 2, sono nuovamente a chiedere a tutti un ulteriore sforzo nel rispettare le indicazioni comportamentali (uscire di casa solo per reali necessità, mantenere il distanziamento sociale, utilizzare guanti e mascherine ecc.).

Solo se tutti collaboriamo sarà possibile contenere la diffusione del Covid-19 e non vanificare i risultati sino ad oggi ottenuti con il sacrificio di tanti».