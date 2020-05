​Coronavirus, la Regione: «A Corato c'è ancora un caso positivo»

A Corato, secondo quanto riportato dal bollettino epidemiologico, c'è ancora un caso considerato positivo al Covid 19.



A precisarlo è la Regione Puglia, dopo una richiesta di chiarimenti della nostra redazione.

Ogni giorno, com'è noto, la Regione fornisce una "mappa del contagio" in cui, attraverso l'utilizzo di vari colori, indica il numero di casi positivi presenti nelle città pugliesi.

In particolare, nella legenda, il colore "giallino" identifica i Comuni in cui sono presenti da 1 a 5 casi positivi, mentre il colore "bianco" indica le città che presentano zero contagi.

C'è da dire che la differenza tra i colori è minima e può lasciare spazio a fraintendimenti. Di qui la richiesta di precisazione alla Regione: l'ente ha confermato che ad oggi, per quanto riguarda Corato, il colore corrispondente è il giallino e, di conseguenza, c'è ancora un caso positivo in città.

La circostanza, del resto, risulta anche dall'ultimo bollettino del Comune e della Asl che ha parlato di 7 guariti su 8 casi accertati.

Al di là di questa precisazione, però, poco cambia: che i casi siano uno solo o zero, la situazione in città può dirsi molto buona. Un motivo più per continuare a osservare con scrupolo le regole ed evitare la diffusione del virus.