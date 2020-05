​L'Aic al Comune: «Spazi esterni gratuiti per bar e ristoranti»

«In questa fase 2 dell’emergenza Coronavirus, la ripresa passa anche dalle decisioni prese nei confronti di bar e ristoranti chiusi ormai da tempo (se non per l'asporto) e che più avanti riapriranno in un clima di forte incertezza».



È il pensiero dell'Aic, l'associazione imprenditori coratini, che in tal senso ha avanzato una proposta al commissario straordinario, Paola Bianca Maria Schettini.

«Pensiamo sia necessario trovare una linea condivisa con il commissario - afferma il presidente Franco Squeo - al fine di dare una boccata di ossigeno agli esercizi di ristorazione».

La proposta dell'associazione è quella di sospendere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico e di aumentare lo spazio esterno per i locali.

«Le imprese devono essere aiutate nella ripartenza giacché la condizione attuale ha segnato una perdita enorme» prosegue Squeo. «È necessario introdurre una norma transitoria e temporanea per l'intero 2020 per quello che riguarda l'intero impianto dei piani di massima occupabilità, perché c'è anche un aspetto importante da valutare: coloro i quali oggi non hanno occupazioni esterne di suolo, e sono molte attività di somministrazione, quando potranno riaprire dovranno seguire delle regole a tutela della salute pubblica, come il distanziamento tra i tavoli che comporterà il taglio di un certo numero di coperti. Forse vale la pena ipotizzare un uso degli spazi esterni anche per loro».

La proposta è al vaglio dell’amministrazione, sia per le attività ubicate in centro sia per quelle che si trovano in zone più periferiche.



«Puntiamo a una larga apertura per permettere a tutti gli esercenti di allestire all'esterno tavolini e sedie, visto anche l'arrivo dell'estate. Oltre all'aumento della percentuale per quelli che usano già gli spazi - conclude il presidente dell'Aic - bisogna ipotizzare per una parte dell'esercizio la vendita fuori dalle mura del negozio».