Il Consiglio di Stato: ​«L'Asipu metta a disposizione gli atti richiesti entro 60 giorni»

«L'Asipu metta a disposizione gli atti richiesti entro 60 giorni». È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che, con la sentenza pubblicata il 26 marzo scorso, ha accolto il ricorso proposto dal ragioniere coratino Cataldo Strippoli.

La vicenda è iniziata nel 2017, quando Strippoli ha fatto richiesta all'Asipu di poter ottenere l’accesso agli atti amministrativi degli ultimi cinque anni, dai bilanci societari ai contratti di lavoro del personale. La società ha rigettato la richiesta «perché, se avesse dovuto consegnare questa grande mole di atti, sarebbe stata di fatto paralizzata, dovendo impiegare tutto il settore amministrativo».

Così, nei mesi successivi, l’interessato si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per far valere le proprie ragioni. I giudici hanno qualificato l’istanza di Strippoli come "accesso civico generalizzato" e hanno accolto il suo ricorso, ritenendo illegittimo il diniego dell'Asipu perché non vi erano stati tentativi dell'azienda di contattare il ricorrente «nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e proporzionalità».

La società ha quindi risposto che avrebbe scaglionato la consegna dei documenti, visto il loro grande numero. Modalità però contestate dall'interessato che si è nuovamente rivolto allo stesso Tribunale per l’ottemperanza della sentenza. Ma stavolta i giudici del Tar hanno respinto il ricorso di Strippoli stabilendo, tra le altre cose, che «l’accesso alla documentazione dovesse avvenire sempre nella logica del dialogo cooperativo».

Non soddisfatto della decisione, Strippoli si è allora rivolto al Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar, affermando che i problemi frapposti dall'azienda non potevano giustificare l'inadempimento ad un ordine del giudice e le difficoltà rappresentate potevano essere superate con il dialogo fra le parti, secondo modalità concordate.

In particolare, il Collegio ha disposto che «l’interessato provveda all’individuazione degli atti nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, del presente provvedimento; che Asipu metta a disposizione del medesimo la documentazione per cui è causa nell’ulteriore termine di 60 giorni e provveda alla redazione di una relazione finale illustrativa delle incombenze effettuate e degli atti ostesi in esito al presente provvedimento». I giudici hanno poi nominato sin da ora, nel caso di inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Comandante del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza competente per il territorio del Comune di Corato con facoltà di indicazione di un delegato».

Infine, il Consiglio di Stato ha rinviato alla camera di consiglio del 29 ottobre «l’esame della relazione illustrativa di cui sopra e per l’assunzione di ogni altra determinazione definitiva sull’accesso di che trattasi».