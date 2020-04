Da domani riapre il cimitero

​Fase 2 in Puglia, l'ordinanza: «Da domani ok asporto. Dal 4 quarantena per chi torna in regione»

Cronaca

«Da domani, 29 aprile, ok ristorazione con asporto con divieto di consumazione all’interno e all’esterno; ok accesso ai cimiteri. Dal 4 maggio obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni per chi rientra da fuori regione»