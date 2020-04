25 aprile, la pandemia non ferma il ricordo del Comune Copyright: CoratoLive.it

25 aprile, la pandemia non ferma il ricordo del Comune Copyright: CoratoLive.it

25 aprile, la pandemia non ferma il ricordo del Comune Copyright: CoratoLive.it

25 aprile, la pandemia non ferma il ricordo del Comune Copyright: CoratoLive.it

Seppure con tutti i limiti imposti dalle misure di contrasto al Coronavirus, questa mattina - in occasione del 25 aprile, anniversario della Liberazione d'Italia - le autorità comunali hanno deposto una corona di alloro ai piedi della lapide del Milite Ignoto, nei pressi dell’ingresso principale del Palazzo di Città.

Una cerimonia con pochi partecipanti: così come stabilito dalle direttive, vi hanno preso parte solo il sub commissario Patrizia Tandoi, il segretario generale del Comune, Luigi D'Introno, il vice comandante della polizia locale, Giuseppe Loiodice, e un rappresentante scelto dalle associazioni combattentistiche d’Arma e non, oltre a due agenti della polizia locale.

Il messaggio da Palazzo di città

«Quest’anno, nel 75° anniversario della Liberazione, ci troviamo a vivere un momento difficile che non consente di riunirci per ricordare insieme le donne e gli uomini che con il loro sacrificio seppero riconquistare i valori della libertà e della democrazia con la ferma condanna di ogni forma di sopruso e di violenza.

Ma proprio in questo particolare momento, più che mai, soli nelle nostre case,dobbiamo celebrare la giornata della liberazione e tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio, senza dimenticare il coraggio che animò quei giovani per riaffermare i valori posti a base del nostro Stato democratico.

Pertanto, sia questa giornata punto di partenza per contrastare ogni forma di intolleranza e discriminazione e per un rinnovato impegno in difesa della Pace e della Libertà. Buon 25 Aprile! Viva l’Italia!».