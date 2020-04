Il comandante Felice Patruno: «La mia quarantena sulla nave ferma ad Abu Dhabi»

Una specie di quarantena, da non contagiato, che dura da oltre due mesi a bordo della nave da crociera che comanda, ferma nel porto di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Stiamo parlando del capitano coratino Felice Patruno, al comando di una nave da crociera che trasportava oltre 750 passeggeri e circa 400 membri dell’equipaggio. Il 19 febbraio scorso la sua compagnia navale ha deciso però cancellare tutte le crociere, già alle prime notizie dell’epidemia di Coronavirus.

«Devo dire - esordisce il comandante Patruno - che la nostra società intuì subito cosa sarebbe successo da lì a qualche settimana e, mentre eravamo in viaggio da Bali (Indonesia) verso Singapore, ordinò il “lockdown” immediato per uno sbarco a Bangkok di tutti i passeggeri, quasi tutti dell’America del Nord e riposizionando la nave in Abu Dhabi. Il nostro staff sanitario si mise subito all’opera e rilevò che nessuno a bordo presentava sintomi riconducibili al Coronavirus. Quindi, grazie anche alla cooperazione con alcune ambasciate, furono organizzati diversi voli charter per rimpatriare tutti i nostri ospiti e tutto l’equipaggio non indispensabile per il prosieguo della navigazione».

Attualmente la nave da crociera è “governata” da un centinaio di uomini e donne di equipaggio, fra cui una cinquantina di europei e, di questi, sei connazionali.



«All’arrivo ad Abu Dabhi - aggiunge il comandante - i primi ad essere sottoposti al tampone fummo proprio noi italiani perché dall’Italia arrivavano le notizie peggiori. Quando arrivarono gli esiti degli esami, tutti negativi per ben due volte, tirammo un gran respiro di sollievo, pur sapendo di stare bene. Poi furono effettuati i tamponi ai restanti membri d’equipaggio con il medesimo risultato. Bisogna anche menzionare che, dati gli alti standard di pulizie e sanificazione su tutte le navi, la nostra Compagnia non ha avuto nessun caso di Covid 19».

In questi giorni Felice Patruno sarebbe dovuto rientrare a Corato.

«Il mio ritorno sarebbe stato il 16 aprile ma, naturalmente, è tutto rimandato sino a quando le autorità sanitarie statunitensi non ci daranno il via per riprendere il mare e continuare il nostro lavoro con tutte le cautele e le prescrizioni che ci saranno imposte, sicuramente saranno molto dettagliate per la salvaguardia della salute dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio. Seguendo la falsariga di quanto successe dopo l’attacco alle torri gemelle a New York, quando tutte le misure di sicurezza mondiali subirono cambi radicali nei porti ed aeroporti di tutto il pianeta, questa volta sarà focalizzato sulla salute».

In questi giorni la nave è sottoposta ai vari interventi di manutenzione che si possono fare solo “da fermi e senza ospiti”.

«Cerchiamo di fare di necessità virtù - continua Patruno - mentre la sanificazione degli ambienti viene effettuata giornalmente, anche quando siamo operativi».

Ma la cosa che più manca è naturalmente la sua famiglia e la sua Corato.

«Sicuramente avrei approfittato di questa situazione per stare insieme a mia figlia che sta studiando a Roma, ma per fortuna ora è a Corato già da oltre un mese. Le notizie che apprendo giornalmente dalla televisione italiana e dalle testate locali, mi fanno stare relativamente tranquillo sulla situazione della mia città. Ora pensiamo tutti a stare a casa e a far passare questo brutto momento della nostra vita, per poter presto riprendere le nostre attività, anche se nulla sarà come prima. Ma ce ne dobbiamo fare una ragione, in attesa che la scienza metta a disposizione il tanto atteso vaccino».