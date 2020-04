Coronavirus, nessun nuovo contagio in città. Più controlli nel fine settimana

Nella giornata di ieri si è tenuta una nuova riunione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile, durante la quale è stato fatto il punto della situazione sugli interventi messi in campo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Contagi. Dal punto di vista sanitario il bollettino epidemiologico non ha registrato novità rispetto a quello già diffuso: i casi positivi sinora registrati a Corato restano quindi 8, 5 dei quali "negativizzati". A tal fine prosegue costantemente l’attività di monitoraggio e di controllo, attivata sin dall’inizio dell’epidemia, sulla filiera dei “casi contatto”, interessati da provvedimenti di isolamento domiciliare.

Controlli. In previsione dei prossimi week-end, nei giorni 25 e 26 aprile e 1, 2 e 3 maggio, previo coordinamento con le altre forze di polizia, sarà intensificato il controllo sul territorio. A tal fine rimangono confermate le limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno del territorio comunale e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case.

Rinviata la Fiera di San Cataldo. È stato deciso il rinvio a data da destinarsi della tradizionale fiera di San Cataldo, originariamente in calendario per i giorni 8, 9 e 10 maggio, in attesa dell’emanazione delle nuove linee guide governative previste per la fase 2 e in considerazione della situazione epidemiologica del momento.



Pulizia. Si è preso atto che è stata completata la radicale pulizia delle piazze e lo sfalcio della vegetazione spontanea, mentre sono in fase di ultimazione i medesimi interventi all’interno del cimitero comunale. Sarà inoltre effettuato un nuovo affidamento dei lavori di potatura degli alberi nel centro urbano».

Sostegno alle famiglie. Sono in corso di perfezionamento gli atti attraverso i quali sarà possibile erogare nei prossimi giorni il contributo in favore di 289 famiglie per il pagamento dei canoni di locazione (cosiddetto fitto casa) per un importo complessivo di 272.227,55 euro.

Emergenza alimentare. È proseguita la distribuzione dei buoni spesa comunali agli aventi diritto. I beneficiari ammessi risultano al momento 188. Continua altresì l’erogazione gratuita di generi alimentari, come previsto dal progetto #aiutaciadaiutare in sinergia con la Caritas e l’Aic (Associazione Imprenditori Coratini).