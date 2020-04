Coronavirus, le opere di tanti artisti coratini all'asta per sostenere l'attività del SerCorato

Un’asta benefica per sostenere l'azione di supporto e bonifica che effettuano con le loro ambulanze i volontari del SerCorato per la Protezione civile regionale nel contrasto al Coronavirus. La organizza la Pro loco “Quadratum” sulla propria pagina facebook.

«In una situazione così delicata e dolorosa come quella che stiamo attraversando, non potevamo rimanere inermi, visto il legame che ci lega al territorio» spiegano dall'associazione. «Da domani, 23 aprile, saranno disponibili sulla nostra pagina le opere, tutte inedite e realizzate con tecniche differenti, accompagnate dalle descrizioni dall'esperto d’arte Franco Leone. La base d’asta fissata è di 50 euro per tutte le proposte artistiche e sarà possibile rilanciare con un minimo di 10 euro semplicemente commentando sotto la foto dell’opera stessa entro le 12 di giovedì 30 aprile.

Ai vincitori dell'asta verrà poi spedita l’opera dalla Pro loco, dopo l’avvenuto bonifico emesso a favore del SerCorato (riferimento: PUBBLICA ASSISTENZA SERCORATO VIA DON ALBERTARIO S.N.C. 70033 – CORATO (BA) C.F. 04483700722 c/c 10009720 Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT33Y0306909606100000009720).

«Ringraziamo sin da ora - concludono dalla Pro loco - gli artisti che generosamente offriranno la loro arte per questa iniziativa, ovvero Sara Rutigliano, Luigi Pomarico, Doriana Diaferia, Marialuisa Cialdella, Francesco Diaferia, Annamaria La Monica, Sabino Zaza, Lucia Turturo e Olga Tedone. Vogliamo sperare che i coratini dimostrino anche in questo caso di avere un cuore grande supportando questa asta benefica, promuovendo anche in questo momento di isolamento vicinanza a volontariato e arte».