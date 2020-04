Sospesi i lavori al depuratore, riecco la puzza. Il comitato cittadino: «Istituzioni ci spieghino»

Ci risiamo. Da alcuni giorni il depuratore cittadino ha ripreso ad emanare esalazioni maleodoranti.



Della questione si è subito occupato il comitato “Corato Territorio-Ambiente-Salute” che ha cercato di capire l'origine del fenomeno interpellando l'assessorato ai lavori pubblici Regione Puglia e l'Acquedotto Pugliese gestore dell'impianto.

«La risposta alla richiesta di spiegazioni - afferma il presidente del comitato Aldo Fiore - è stata che i lavori di adeguamento dell'impianto sono sospesi a causa del Covid 19. Evidentemente i lavori agli impianti di depurazione non sono ritenuti di pubblica utilità come altri per i quali i cantieri sono aperti. Ad ogni buon conto il timore è che, a lavori terminati (costati 7 milioni di denaro pubblico), il problema delle esalazioni moleste non sia risolto poiché nessuna modifica è stata prevista per la sala fanghi e per lo smaltimento dei medesimi».

Secondo quanto chiarisce lo stesso Fiore, la sospensione dei lavori di adeguamento non dovrebbe aver inficiato la depurazione ordinaria dell'impianto che continua a funzionare.

«Chiediamo pertanto - conclude il presidente del comitato - che le istituzioni cittadine si facciano carico delle nostre legittime preoccupazioni e che, per la convenzione di Aarhus, ci vengano inoltrate per iscritto le spiegazioni attinenti alla recrudescenza dei fenomeni odoriferi».