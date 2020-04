Il Covid19 non frena l'inciviltà: le strade diventano pattumiere per i guanti utilizzati Copyright: CoratoLive.it

Molti sperano che quando questa pandemia sarà passata ci saranno cittadini del mondo migliori. Tanti, purtroppo, resteranno delusi. E non dovranno nemmeno aspettare la fine della pandemia per rendersene conto.

Ormai da settimane, anche semplicemente se si esce di casa per recarsi a fare la spesa, in pochissimi minuti vengono fuori i segni di una inciviltà che si lascia intimidire dalla paura della malattia. Al massimo "si adatta" e "cambia forma".

Ci prima era abituato a gettare per strada mozziconi e pacchetti vuoti di sigarette, carte, involucri, lattine, bottiglie e via dicendo, ai tempi del Covid19 si sbarazza dei guanti già utilizzati. Per questi soggetti disfarsene una volta arrivati a casa "diventa scomodo" e allora la soluzione diventa un'altra: fare pochi passi dopo aver varcato la soglia del supermercato, sfilarsi i guanti e abbandonarli per terra.

Come mostrano le immagini pubblicate nella galleria fotografica, "quartiere che vai, guanti che trovi": da via Prenestina a via Trani passando per via Sant'Elia e viale Armando Diaz. Il massimo che si è visto, almeno fino a sabato pomeriggio, è nella piazzetta che si trova tra l'Extramurale e il viale della stazione: la recinzione che delimita la zona in cui verrà realizzata la velostazione a molti è sembrata una "discarica autorizzata".

Di certo non è così che potremo continuare a dire "andrà tutto bene".