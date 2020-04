Una mamma: «Riaprite il cimitero, per ritrovare noi stessi in quel silenzio che diventa ricordo»

I limiti imposti dalla diffusione del Coronavirus sbarrano i luoghi fisici, ma anche quelli dell'anima. Come il cimitero, chiuso da oltre un mese a causa della pandemia che persino nei funerali toglie il conforto di un abbraccio.

I viali resteranno inaccessibili ai visitatori almeno fino al prossimo 3 maggio, come dispone l'ordinanza commissariale. Ma in tanti chiedono che il cancello venga riaperto quanto prima, seppure con tutte le precauzioni e le limitazioni del caso. A Trinitapoli, ad esempio, da domani il cimitero verrà riaperto «su prenotazione telefonica per visite di massimo 8 persone per volta», come ha annunciato il sindaco del piccolo Comune della BAT.

A farsi portavoce di questa richiesta è una mamma coratina che affida a questa pagina le sue parole.



«Tutti abbiamo vissuto un periodo di grande incertezza, di dolore, di isolamento totale, ognuno di noi è stato privato della propria libertà: la libertà di fare una passeggiata, di andare a fare compere, di incontrare persone, di andare a prendere un caffè al bar... tutti uguali, tutti pari nel vivere e subire una condizione di totale assenza di vuoto. Tutti ci siamo sentiti in un dolore e un senso di grande smarrimento e abbiamo accettato le restrizioni imposte. Oggi finalmente si discutono i tempi e le modalità di come poter ricominciare a riprendere le abitudini lasciate: edicole, librerie, negozi, palestre, attività commerciali... tutti luoghi fondamentali che ci aiuteranno a riprendere finalmente le nostre vite dove le avevamo lasciate.

Tra i luoghi da riaprire e da poter rifrequentare nell’immediato non è contemplato il cimitero cittadino... forse per alcuni sembrerà assurdo avere come priorità un luogo che non è propriamente simbolo di vita e di relazione, sappiamo tutti che i nostri cari sono sempre con noi perché sono una parte del nostro cuore ma per madri e per padri addolorati, per figli, per sorelle e per fratelli... il cimitero è un luogo estremamente importante, un luogo dove ritrovare gli affetti, una strada da calpestare ogni giorno per ritrovarsi col proprio caro, per sentire quel calore struggente che solo una fredda lapide di marmo riesce a trasmettere.

È un luogo in cui non ci rechiamo per trovare qualcuno (chi va col cuore pieno di dolore non cerca assembramenti, non cerca altre persone), ma soprattutto per ritrovare noi stessi: nel silenzio che diventa ricordo…nella assenza che diventa presenza… nella ripetizione ossessiva dei gesti che si trasforma in struggente ma rassicurante abitudine che ci consente... poi... di vivere.

Noi madri, noi padri…noi tutti abbiamo bisogno di riprendere la nostra vita anche iniziando a “rivivere” proprio il luogo sacro della morte…chiediamo a tutte le autorità che abbiano potere di farlo di riaprire quel cancello con tutte le precauzioni necessarie (ingressi programmati mediante aperture di un singolo ingresso, visite brevi e solitarie...)».