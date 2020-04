aiutaciadaiutare. Ecco cosa occorre alle famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas

La Caritas cittadina è al lavoro - insieme ad istituzioni, associazioni, imprese e privati benefattori - per rispondere alle necessità di quanti, nella nostra città, stanno attraversando un periodo difficile.

«Le varie esperienze di collaborazione nate in questi giorni stanno permettendo di intervenire concretamente in tante situazioni di bisogno. Non dobbiamo fermarci!» fanno sapere dalla Caritas. «Assistiamo già più di mille persone in città e continuiamo a ricevere nuove richieste. Continuiamo tutti ad impegnarci nella solidarietà!»

In particolare, viene segnalato il bisogno di alcuni articoli, attualmente insufficienti per il fabbisogno delle tante famiglie assistite: tonno in scatola, dadi da brodo, farina, prodotti per l'infanzia (latte, omogeneizzati e pappe), olio (d’oliva o di semi) e sale.

Chi vuol contribuire con una donazione di questi o altri prodotti può effettuare la propria consegna presso la propria Parrocchia o prendere contatti con il Centro Caritas cittadino (tel. 3498963002).

È anche possibile effettuare gli acquisti presso i negozi aderenti alla campagna #aiutaciadaiutare. «Passeremo noi a ritirare» conclude la Caritas. L'elenco delle attività aderenti è consultabile sulla pagina facebook della Caritas cittadina Corato.