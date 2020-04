​Troppa gente in giro a Corato? Una mappa interattiva spiega quanto è vero

Che effetti hanno le misure di contenimento degli spostamenti adottate in risposta all’emergenza Covid-19? Come stanno variando gli spostamenti sul territorio? In che modo sono cambiati dopo gli ultimi decreti governativi e ministeriali?



A fornire alcuni dati per rispondere a queste domande è la mappa di mobilità realizzata da Enel X & Here. Si tratta di una nuova versione di City Analytics, sviluppata da Enel X (la global business line innovativa del Gruppo Enel) in partnership con Here Technologies (leader globale nei servizi di dati geografici e di mappatura), per agevolare la gestione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Lo strumento - messo a disposizione di pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese e cittadini, a titolo gratuito fino al 31 maggio in considerazione della situazione di emergenza - consente di accedere a una mappa interattiva che, nel rispetto del diritto alla tutela della privacy, stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Tra i dati visualizzati: la variazione in percentuale degli spostamenti rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e rispetto a un periodo di riferimento precedente all’emergenza: la variazione in percentuale della distanza media percorsa rispetto allo stesso giorno della settimana precedente e rispetto a un periodo di riferimento precedente all’emergenza; i flussi d’ingresso e d’uscita nell’area di riferimento.

Come funziona la mappa virtuale. Il servizio fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità, basandosi sull'analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della Pubblica amministrazione. L'elaborazione dei dati ha come risultato l'individuazione di alcuni indicatori chiave come la variazione percentuale giornaliera, rispetto ad una media ponderata di gennaio 2020, del numero di spostamenti sul territorio, con vista aggregata regionale, provinciale e comunale o la vista giornaliera percentuale con evidenza delle aree attraversate in entrata e uscita da ciascun Comune, Provincia, Regione. I dati - di tipo statistico ed elaborati sulla base di dati anonimi e aggregati pubblicati a solo scopo informativo - sono disponibili su scala regionale, provinciale e comunale e sono aggiornati entro le 12 di ogni giorno.

La situazione a Corato. Consultando i dati forniti dalla mappa interattiva (in particolare la variazione in percentuale degli spostamenti rispetto al mese di gennaio, periodo di riferimento precedente all’emergenza), si scopre che in città a Pasqua e Pasquetta hanno circolato pochissimi veicoli. Domenica 12 aprile il traffico è risultato essere l'87% in meno rispetto a gennaio e il 65% in meno rispetto alla settimana precedente. Ancora meglio lunedì 13: l'89% in meno rispetto a gennaio e l'80% in meno rispetto alla settimana precedente.



Se però si analizzano i dati delle settimane precedenti, i numeri cambiano.

Nella settimana santa (6-12 aprile), il traffico è stato comunque inferiore a quello di gennaio (in media il 48.5% in meno), ma con differenze più lievi rispetto ai numeri di Pasqua e Pasquetta.

I dati non sono molto diversi nelle settimane antecedenti: 48.5% di traffico in meno rispetto a gennaio nei 7 giorni tra 30 marzo e 5 aprile; il 51% in meno tra il 23 e il 29 marzo (la settimana in cui i coratini al volante si sono comportanti meglio); meno 44.8% tra il 16 e il 22 marzo e meno 35.6% nella settimana di pubblicazione del decreto "Io resto a casa" (11-15 marzo).

Di fatto, quindi, la pandemia ha dimezzato il traffico in città. Ma se si vogliono utilizzare questi dati come termometro per capire quanto i cittadini abbiano rispettato le misure per il contenimento del Coronavirus, appare doveroso ricordare che la mappa non tiene evidentemente conto dei coratini che sono usciti di casa a piedi.

«La nuova release di City Analytics è uno strumento innovativo sviluppato per venire incontro alle esigenze della Pubblica Amministrazione, impegnata nel fronteggiare l'emergenza - ha dichiarato Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X. «Grazie alla collaborazione con Here Technologies abbiamo messo a disposizione del Paese una soluzione concreta attraverso la quale è possibile valutare i dati dell'evoluzione dei flussi di mobilità sul territorio, utili per la pianificazione della fase di ripresa».

«Here Technologies è determinata a sfruttare la sua intelligence di posizione nella lotta contro la pandemia globale di Coronavirus» ha affermato Edzard Overbeek, amministratore delegato di Here Technologies. «Insieme a Enel X, speriamo di poter aiutare il Paese a contenere e controllare la diffusione del coronavirus in modo da rispettare la privacy dei cittadini italiani».