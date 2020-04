Buoni spesa: difficoltà nel compilare la domanda? Uno sportello fornisce aiuto

Continua l'attività di distribuzione dei buoni spesa da parte del settore Servizi sociali del Comune per far fronte all'emergenza alimentare.

Nel caso in cui occorresse supporto per la compilazione della richiesta, i volontari della Caritas e dell'Associazione Harambè hanno allestito un apposito sportello nella parrocchia Sacra Famiglia, in via dei Mille 1.

«Già nei primi giorni abbiamo riscontrato una notevole affluenza - spiegano i volontari - e questo ci fa pensare che in questo particolare momento sono molti i coratini ad avere bisogno di supporto economico, aiuto nell'accedere agli strumenti di sostegno al reddito e di uno spazio d'ascolto e confronto. In un momento così faticoso ed incerto per tutti, teniamoci stretti!»

Lo sportello è aperto il mercoledì (ore 16-18) e il giovedì (ore 10-12). È necessario portare con sé un documento d'identità e l'attestazione ISEE in corso di validità.