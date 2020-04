Il Coronavirus si può vincere: due pazienti coratini "negativizzati" e tornati a casa

Non solo contagi e ricoveri. Arrivano anche buone notizie per Corato nell’ambito della pandemia di Coronavirus che sta cambiando radicalmente le nostre vite.

Due delle 8 persone risultate sinora positive al Covid-19 nella nostra città si sono infatti "negativizzate" - cioè sono state sottoposte a due tamponi risultati entrambi negativi -, sono state dimesse dagli ospedali in cui erano ricoverate e sono tornate a casa.

In entrambi i casi, però, i pazienti dovranno ancora osservare un periodo di isolamento obbligatorio a casa prima di poter ricevere il via libera per tornare liberi da vincoli sanitari.

Un'ottima notizia, dunque, foriera di speranza. Ma che non deve in alcun modo far abbassare la guardia ai coratini. Anzi, proprio perché le misure di contenimento del virus stanno dando buoni frutti - al netto di alcune persone che continuano a commettere violazioni - occorre essere ancora più ligi al rispetto delle regole. Soprattutto nei giorni di Pasqua e Pasquetta, durante i quali sarà fondamentale evitare esodi incontrollati verso le villette di campagna.

Anche perché i controlli avviati dall’alba di oggi da parte delle forze dell'ordine sono serrati e promettono di intercettare tutti coloro i quali saranno in giro senza un giustificato motivo.