Protezione civile, Caritas e Aic attivano il servizio distribuzione generi alimentari

È attivo il servizio distribuzione generi alimentari che, in questo momento di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19, mira a garantire aiuti alimentari alle famiglie bisognose che si ritrovano in gravi difficoltà economiche.

L’iniziativa, che si inserisce nel progetto #aiutaciadaiutare già avviato dalla Caritas, nasce dalla sinergia tra la Protezione civile comunale, la Caritas cittadina e l’Associazione Imprenditori Coratini che hanno fortemente voluto offrire un aiuto rapido ed efficace a quanti soffrono maggiormente le difficoltà del momento.

All’iniziativa potranno aderire, con donazioni, i privati cittadini e le associazioni del territorio, contattando direttamente la Caritas cittadina al numero 349.8963002, al fine di convogliare tutti gli aiuti in un “progetto comune” capace di raggiungere una platea più vasta di cittadini in difficoltà in questo momento di emergenza.

Le famiglie che si ritrovino in stato di necessità e che non siano destinatarie del buono spesa assegnato dal Comune, potranno telefonare al numero indicato e l'organizzazione provvederà a far pervenire direttamente al loro domicilio gli aiuti alimentari.