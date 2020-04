Imprenditori coratini donano bici alla Croce Rossa: «Serviranno per consegnare farmaci a domicilio»

«Corato è stata sempre in prima linea quando si è trattato di scendere in campo e mostrare la propria capacità solidale. Oggi, più che mai in questo momento particolare di emergenza, lo ha dimostrato».

È il ringraziamento di Gianni Spagnoletta, presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Molfetta, a un gruppo di imprenditori coratini che, chiedendo l'anonimato, ha donato ai volontari delle bici a pedalata assistita.

«Questo gesto - sottolinea Spagnoletta - permetterà di attivare sulla città di Corato il servizio gratuito di consegna di farmaci a domicilio per anziani e persone fragili e/o non autosufficienti che la Croce Rossa Italiana in collaborazione con l'associazione Assofarm ha attivato su tutto il territorio nazionale».

Per usufruire di questo servizio basterà comporre il numero verde 800065510 attivo ogni giorno h24.

«Vorrei ricordare a tutti coloro che vorranno contribuire al potenziamento del nostro operato per rispondere al meglio questa emergenza - conclude il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Molfetta - il nostro IBAN: IT 89 M 0538741561000035140018 causale: donazione liberale per emergenza Covid-19. Croce Rossa Italiana Comitato di Molfetta: "è il tempo della gentilezza"».