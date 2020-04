Buoni spesa, ecco la manifestazione di interesse per gli esercizi commerciali

È stato pubblicato sul sito comunale l’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini della costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili all’accettazione dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità. Sulla scorta di tale elenco per i cittadini beneficiari dei buoni spesa,sarà possibile provvedere all’approvvigiona mento di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale o domestica e farmaci.



Gli esercizi convenzionati dovranno poi rendicontare i buoni spesa accettati all’amministrazione comunale che provvederà alla liquidazione delle somme trasferite con ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile nr.658 del 29.03.2020 con cui è stato riconosciuto al Comune di Corato l’importo di 417.184,12 euro da destinare a finalità di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza Coronavirus Covid-19.

Ecco il testo.

Il Comune di Corato invita i titolari di attività commerciali (supermercati, discount, negozi di vicinato di prodotti alimentari quali macellerie, pescherie, fruttivendoli e negozi di vicinato di articoli igienico sanitari), nonché i titolari delle farmacie, operanti nel Comune di Corato a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Corato per l’acquisto di generi alimentari, prodotti igienico/sanitari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse.

Modalità operative

Il buono spesa si configura quale contributo da erogare ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ad ogni nucleo familiare saranno assegnati buoni numerati progressivamente e con dispositivo anti contraffazione, del valore di € 20,00 l’uno. Il possessore del buono, che si recherà presso l’esercizio commerciale iscritto nell’apposito elenco, avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Corato, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di:

generi alimentari, ad esclusione di alcolici e superalcolici;

prodotti destinati all’alimentazione di bambini e/o neonati;

farmaci da banco;

prodotti per l'igiene personale e domestica.

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, si impegnano a rispettare la correttezza delle transazioni con i clienti, per le quali restano gli unici responsabili. I buoni sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. I commercianti hanno l’obbligo di vidimare i buoni con data, timbro e firma dell’esercizio e di conservare la stessa ai fini della rendicontazione. La rendicontazione dovrà essere effettuata a cadenza quindicinale. I buoni saranno spendibili entro e non oltre il 31.07.2020, salvo eventuali ed ulteriori proroghe in materia di emergenza COVID-19. La richiesta di rimborso da parte dell’esercizio commerciale dovrà avvenire, previa presentazione della fattura elettronica unitamente ad apposito rendiconto entro la fine di ogni mese solare. L’Amministrazione Comunale si impegna a liquidare entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

Formazione elenco

Per aderire all’iniziativa, gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse mediante apposita domanda (Allegato A), da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it, indicando obbligatoriamente nell'oggetto “ AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19”. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante e copia della relativa iscrizione alla Camera di Commercio. L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari dei buoni spesa.

Ulteriori informazioni

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Corato e sul sito internet istituzionale https://www.comune.corato.ba.it. Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 080/9592406 – 080/9592421 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo:servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it.