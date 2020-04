Addio a Peppino De Palma, il "ponte" fra Corato e Torino. Se l'è portato via il virus

Ci piace ricordarlo così, con il cuore sempre pronto a donare alla sua città di origine. Questa mattina è venuto a mancare Peppino De Palma, il presidente dell’associazione Quattro Torri. Se l'è portato via il Coronavirus a Torino, la sua città di adozione, dove era ricoverato.

In tante occasioni aveva reso concreto il suo legame con la nostra città, tra viaggi organizzati, concerti e processioni: ogni anno, puntualmente, permetteva ai coratini residenti a Torino di festeggiare San Cataldo.

Quattro anni fa, con l'associazione, donò una copia della Sindone alla città di Corato. «Abbiamo pensato di donare questa copia (della Sindone, ndr) per permettere a chi non può venire a Torino di guardare quel lenzuolo e scorgere all’interno i segni delle ferite di Gesù. Noi coratini a Torino siamo dei migranti e non dimentichiamo mai la nostra terra d’origine» disse all'epoca Peppino De Palma.

Oggi, in un momento di prova così difficile per tutti, quelle parole risuonano con maggiore forza.